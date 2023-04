L’Ukraine a-t-elle utilisé pour la première fois des grenades incendiaires ?

Tandis que l’usage d’armes incendiaires de ce type n’est pas sans précédent, cette nouvelle vidéo "illustre encore une fois l’ingéniosité des Ukrainiens pour adapter des outils civils à un usage militaire, ainsi que le rôle de plus en plus important dans les opérations militaires que prennent des drones de petite taille, similaires à ceux vendus dans le commerce", indique Samuel Longuet.

Il ajoute : "il y a vraiment un développement d’un format de guerre où on essaye de réutiliser ce qu’on a sous la main, de limiter au maximum les coûts et d’utiliser de plus en plus des matériels qui sont sacrifiables".