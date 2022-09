"Україна має право повернути свою територію" | "L'Ukraine a le droit de reprendre son territoire"

Vous l’avez sans doute vu ou entendu, Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie. Le président russe contre-attaque et annonce la mobilisation de réservistes. Il se dit prêt à user de tous les moyens pour y arriver, c’est ce qu’il a déclaré lors de son intervention télévisée. Suite à cela, les réactions ont été nombreuses. Parmi elles, celle du Premier Ministre belge Alexander De Croo. Voici ce qu’il a déclaré :

"Nous devons réagir avec le calme nécessaire. Il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Mais nous devons aussi être clairs dans notre attitude : nous allons continuer à soutenir l'Ukraine; l'Ukraine a le droit de reprendre son territoire; et nous n'acceptons pas l'agression de la Russie. Nous n'allons pas agir par provocation. Mais nous devons être plus clairs que jamais. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et nous ne nous laisserons pas intimider."