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Ukraine - Україна

"Україна має право повернути свою територію" | "L'Ukraine a le droit de reprendre son territoire"

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Ви, напевно, бачили чи чули, Володимир Путін звинувачує Захід у бажанні знищити Росію. Російський президент йде в контратаку і оголошує мобілізацію резервістів. Він каже, що готовий використовувати всі засоби для досягнення цього, про що він сказав під час свого телевізійного виступу. Після цього реакції були численні. Серед них прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Ось що він сказав:

 "Ми повинні реагувати з необхідним спокоєм. Ми не повинні підливати масла у вогонь. Але ми також повинні бути чіткими у своїй позиції: ми продовжуватимемо підтримувати Україну; Україна має право повернути свою територію, і ми не приймаємо позицію Росії агресії. Ми не збираємося діяти провокативно. Але ми повинні бути чіткішими, ніж будь-коли. Ми продовжимо підтримувати Україну і нас не залякають".

 

 

"L'Ukraine a le droit de reprendre son territoire"

Vous l’avez sans doute vu ou entendu, Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie. Le  président russe contre-attaque et annonce la mobilisation de réservistes. Il se dit prêt à user de tous les moyens pour y arriver, c’est ce qu’il a déclaré lors de son intervention télévisée. Suite à cela, les réactions ont été nombreuses. Parmi elles, celle du Premier Ministre belge Alexander De Croo. Voici ce qu’il a déclaré : 

"Nous devons réagir avec le calme nécessaire. Il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Mais nous devons aussi être clairs dans notre attitude : nous allons continuer à soutenir l'Ukraine; l'Ukraine a le droit de reprendre son territoire; et nous n'acceptons pas l'agression de la Russie. Nous n'allons pas agir par provocation. Mais nous devons être plus clairs que jamais. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et nous ne nous laisserons pas intimider."

 

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