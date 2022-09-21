"Україна має право повернути свою територію" | "L'Ukraine a le droit de reprendre son territoire"

Ви, напевно, бачили чи чули, Володимир Путін звинувачує Захід у бажанні знищити Росію. Російський президент йде в контратаку і оголошує мобілізацію резервістів. Він каже, що готовий використовувати всі засоби для досягнення цього, про що він сказав під час свого телевізійного виступу. Після цього реакції були численні. Серед них прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Ось що він сказав:

"Ми повинні реагувати з необхідним спокоєм. Ми не повинні підливати масла у вогонь. Але ми також повинні бути чіткими у своїй позиції: ми продовжуватимемо підтримувати Україну; Україна має право повернути свою територію, і ми не приймаємо позицію Росії агресії. Ми не збираємося діяти провокативно. Але ми повинні бути чіткішими, ніж будь-коли. Ми продовжимо підтримувати Україну і нас не залякають".