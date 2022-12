L’œuf du futur sera-t-il "Papondu" ?

L’ambition du Papondu est de pouvoir remplacer les œufs de poule dans l’alimentation. Un substitut à l’œuf composé d’ingrédients végétaux d’origine naturelle qui pourrait connaître le même emploi que les œufs traditionnels en cuisine et en pâtisserie.

A l’origine du Papondu, il y a deux jeunes femmes ingénieures en bio-industrie : Sheryline Thavisouk et Philippine Soulères. Leur cible : les consommateurs intolérants ou allergiques aux œufs, ceux qui sont soucieux du bien-être animal, et bien sûr le marché végan.

Dans leur laboratoire de la région parisienne, elles ont donc élaboré un produit proche de l’œuf tant en ce qui concerne la consistance, les valeurs nutritionnelles et la manière de le cuisiner. Actuellement, le Papondu ne ressemble pas encore tout à fait à un œuf avec un blanc et un jaune en bonnes et dues formes. Il se présente sous forme d’œufs battus à utiliser en omelettes ou comme des œufs brouillés. Il est commercialisé en pochette sous-vide sous forme surgelée.

Ce mélange est composé d’une farine de légumineuse (féverole), d’une fibre végétale, de l’eau, de l’huile de colza, de sel, d’un arôme naturel et d’extrait de carotte et de potiron pour la couleur. Riche en protéines et en fibres, le Papondu promet des valeurs nutritionnelles proches de l’œuf tout en étant moins calorique. Il reste actuellement aussi plus cher qu’un œuf de poule classique (en moyenne 20% au-dessus du prix d’un œuf bio).