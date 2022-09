L’UEFA veut remanier la Supercoupe et envisage d’inviter… des équipes américaines

Des discussions approfondies sont en cours pour rénover la Supercoupe d’Europe de football. Selon l’agence de presse PA, la fédération européenne (UEFA) plancherait sur un événement d’ouverture de la saison avec quatre participants et des équipes américaines pourraient être invitées.

Cette compétition réunirait les vainqueurs de la Ligue des Champions et de l’Europa League, comme c’est le cas actuellement, mais aussi le lauréat de la Conference League. Comme les États-Unis sont considérés comme le principal marché de croissance pour le football européen, l’option serait d’y organiser l’épreuve et d’inclure le champion de la Major League Soccer (MLS) comme quatrième équipe de la compétition. Le nouvel accord de l’UEFA sur les droits de diffusion en langue anglaise aux États-Unis de ses compétitions représente une majoration de 150% par rapport au contrat actuel, et des revenus supplémentaires doivent encore être générés par la vente des droits en langue espagnole.

Il semble qu’il n’y ait pas eu, à ce stade, de discussions sérieuses sur la possibilité de jouer les matches de la Ligue des Champions en dehors de l’Europe. Par contre, l’idée d’un nouveau tournoi d’ouverture pour remplacer la Supercoupe à partir de 2024 fait son chemin. Des sources ont déclaré à AP que différentes options seraient envisagées, qu’il s’agisse de placer les matches dans le cadre d’un week-end de festival ou de faire jouer des groupes de musique avant les matches ou à la mi-temps, comme cela se pratique aux États-Unis avec le football américain.

D’autres discussions sont prévues lors de l’assemblée générale de l’European Club Association' (ECA) à Istanbul, jeudi et vendredi, où l’esprit d’innovation sera encouragé.