L'UEFA va enquêter sur le FC Barcelone, suspecté d'avoir corrompu un ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol

L'UEFA a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête concernant une "éventuelle violation du cadre juridique" de l'instance par le FC Barcelone dans le cadre du scandale de l'arbitrage impliquant le club catalan.

Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont été inculpés le 10 mars dernier par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" dans l'affaire des versements d'argent suspects à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, également poursuivi.

D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral (CTA) de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.

Selon le quotidien espagnol AS, le FC Barcelone risque, si les faits sont avérés, une exclusion des compétitions européennes lors des saisons à venir.

En Espagne, par contre, le Barça ne risque rien. "Il est impossible qu'il y ait des sanctions disciplinaires ou sportives" contre le FC Barcelone, a expliqué Javier Tebas, le président de la Liga, car "le délai de prescription pour ce type de sanctions est de trois ans", et que cinq années se sont écoulées depuis les faits.