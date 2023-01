L'UEFA réforme la Ligue des Nations et les qualifications pour l'Euro et le Mondial

Lors de la réunion de son comité exécutif à Nyon, en Suisse, mercredi, l'Union européenne de football (UEFA) a approuvé de nouveaux formats pour la Ligue des Nations et les qualifications européennes pour l'Euro et la Coupe du monde. Les nouveaux formats seront d'application à partir de septembre 2024. L'instance européenne a dans le même temps confirmé que l'Euro se jouerait toujours à 24 équipes. Elle a, en outre, déplacé la Supercoupe d'Europe 2023 de Kazan à Athènes, en raison de la guerre en Ukraine.

La Ligue des Nations sera élargie avec un tour supplémentaire à élimination directe, mais les qualifications deviendront plus compactes. Dans la Ligue des Nations A, les vainqueurs et les seconds de groupe joueront désormais des quarts de finale (aller et retour) avec une place dans le Final Four en jeu. Cela se passera en mars, pour faire le lien entre la phase de groupes, qui se termine fin novembre, et le Final Four, en juin. Les pays terminant à la troisième place de la Ligue A et les deuxièmes de la Ligue B disputeront des barrages pour le maintien ou la promotion, tout comme le numéro trois de la Ligue B et les deuxièmes de la Ligue C. Les qualifications européennes verront aux prises 12 groupes de cinq ou quatre pays (au lieu de 10 groupes de six ou cinq). Les qualifications commenceront en mars pour la plupart des pays, dans un groupe de cinq. Les pays, qui participeront à la Ligue des Nations, débuteront en juin. Les pays versés dans un groupe de quatre joueront leur premier match en septembre.

Pour l'Euro, il n'y aura plus deux qualifiés automatiques par groupe. Les premiers restent directement qualifiés, ainsi que les meilleurs deuxièmes. Les autres deuxièmes devront passer par des barrages avec des repêchés de la Ligue des Nations. Pour la Coupe du monde, qui passe à 48 nations (dont 16 européennes), les premiers et les meilleurs deuxièmes restent également directement qualifiés et les autres deuxièmes disputeront des barrages pour les derniers tickets. La Supercoupe d'Europe 2023, entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de l'Europa League, se jouera au stade Georgios Karaiskakis de la capitale grecque le mercredi 16 août. La Slovaquie s'est vue attribuer l'organisation du Championnat d'Europe U21 2025.