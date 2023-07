L’UE veut boucler le pacte migratoire malgré la fronde de Budapest et Varsovie

Les ministres européens de l’Intérieur sont parvenus début juin à un accord à la majorité qualifiée (requérant un vote favorable de 15 pays sur 27, représentant au moins 65% de la population de l’UE), prévoyant un système de solidarité obligatoire mais "flexible" entre pays de l’UE dans la prise en charge des demandeurs d’asile.

Cet accord, encore préliminaire car il doit désormais être négocié avec le Parlement européen, prévoit que les Etats membres seraient tenus d’accueillir un certain nombre de demandeurs arrivés dans un pays de l’UE soumis à une pression migratoire, ou à défaut d’apporter une contribution financière, équivalente à 20.000 euros pour chaque réfugié non relocalisé.

Mais les dirigeants nationalistes polonais et hongrois s’opposent à l’approbation d’une telle réforme à la majorité qualifiée et non à l’unanimité.

"J’ai pleinement confiance dans l’esprit européen de l’Espagne", a assuré de son côté Ursula Von der Leyen, se disant optimiste sur le fait de pouvoir "conclure" la réforme sur le pacte migratoire, car "nous avons tous compris" que ce sujet "nécessite une réponse européenne".