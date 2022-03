L'UE renforce les sanctions économiques contre le Bélarus après l'invasion de l'Ukraine

L'Union européenne a annoncé mercredi de nouvelles sanctions économiques contre Minsk, en représailles de son aide à la Russie dans son invasion de l'Ukraine, ciblant désormais plus de 70% des exportations du Bélarus.

Les États membres se sont accordés pour restreindre davantage le commerce avec le Bélarus dans les secteurs du tabac, des combustibles minéraux, bitumineux et hydrocarbures gazeux, la potasse, le bois, le ciment, le caoutchouc et la sidérurgie. L'exportation vers Minsk de biens et technologies, entre autres biens à double usage, pouvant contribuer au développement militaire est également visée.

Menace à l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine

Ces sanctions sont directement liées à l'appui du Bélarus aux forces russes qui envahissent l'Ukraine depuis une semaine. Des responsables militaires du Bélarus ont ainsi également été ciblés mercredi. Dans la justification publiée au Journal Officiel de l'UE, il est expliqué que le Bélarus "participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques" depuis son territoire, en y permettant "le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes", en ouvrant son espace aérien aux avions militaires russes et en leur fournissant des points de ravitaillement, tout en "stockant des armes et du matériel militaire russes".

Désormais, 702 individus et 53 entités (entreprises, organisations), dont de nombreux Russes, sont la cible de mesures restrictives de l'UE pour être liés à la menace sur l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine.