L’UE propose à plus de 900 jeunes belges de 18 ans de voyager en train

DiscoverEU, c’est une démarche mise en place par l’Union européenne. La possibilité pour les jeunes de 18 ans de prendre leur sac à dos et de partir à l’aventure en Europe. 917 pass seront mis à disposition pour les Belges, l’idée étant de permettre à des jeunes de toute l’Europe de découvrir le continent, de rencontrer d’autres cultures et de s’ouvrir au monde. Le tout en voyageant en train.

A toi de préparer ton voyage et de composer ton itinéraire. Il est possible d’effectuer un voyage entre 1 et 30 jours, seul ou en groupe (maximum 5 personnes). L’aventure peut se dérouler entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024.

Comment participer ?

Avoir 18 ans au moment du voyage et résider dans un pays membre de l’UE ou du programme Erasmus +.

Si c’est ton cas, et que l’expérience te tente, il faut te rendre sur le site DiscoverEU avant le 29 mars à 12h. Là, il faudra compléter un formulaire et répondre à un quiz de culture générale sur l’Europe. Il y aura 5 questions en tout. Et c’est possible de déposer une candidature de groupe avec un référent qui répondra à un seul quiz.

A savoir : cette opération a lieu deux fois par an. Donc si jamais tu n’arrives pas à obtenir ton pass cette fois-ci, tu peux essayer à nouveau à l’automne prochain.

Pour les personnes qui décrocheront le pass, celui-ci est accompagné d’une carte "jeunes" européenne qui donne accès aussi à des réductions pour des visites culturelles, sportives, pour les transports et aussi pour la nourriture.

Les résultats de la sélection seront connus en mai.