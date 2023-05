L’UE osera-t-elle réprimer les pays qui aident la Russie à contourner les sanctions européennes ?

Si le dollar peut être employé comme une arme économique par les États-Unis, qu’en est-il de l’euro ? Clément Fontan s’interroge sur la capacité de l’Union européenne à mettre en place ces sanctions secondaires. "Contrairement au dollar, l’euro ne joue pas un rôle aussi central au niveau planétaire. Et c’est ça, finalement qui permet aux États-Unis d’appliquer ces sanctions, étant donné que la grande majorité des grands deals commerciaux se font en dollar et qu’aujourd’hui c’est inimaginable pour un acteur financier de ne pas avoir accès aux banques américaines qui utilisent le dollar. Autrement dit, le dollar est quasi incontournable. Tandis qu’avec l’euro, il y a éventuellement des options pour le contourner. Qui plus est, le droit européen n’est pas le même que le droit étasunien. Bref, je vois mal comment on pourrait instrumentaliser l’euro pour mettre en œuvre ces sanctions secondaires, à l’opposé des États-Unis."

Les sanctions secondaires peuvent être une arme économique puissante. En voulant s’en doter, l’Union européenne semble confirmer sa volonté de devenir un acteur géopolitique mondial, selon Raoul Delcorde. "On assiste en ce moment au retour de la géopolitique dans les relations internationales. C’est-à-dire qu’on ne peut plus séparer l’économique du politique. Il y a une espèce de géo-politisation des relations économiques. Et donc la puissance européenne, ce n’est plus simplement une puissance normative, c’est en train de devenir une puissance géopolitique où le droit, certes, est important, mais où la puissance l’est aussi."