Au total, ce sont 5,4 milliards d'euros qui seront distribués afin de renforcer et moderniser le réseau européen de transport.

Près de 120 millions d'euros prendront la direction de la Belgique, où six projets seront financés. Infrabel et la SNCB recevront ainsi ensemble plus de 70 millions d'euros pour la poursuite du développement du système de sécurisation ERTMS.

Près de 40 millions d'euros serviront également à l'automatisation des voies navigables de Flandre.