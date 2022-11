L'UE libère des fonds pour le développement de vaccins contre le virus Ebola Soudan

L'UE libère donc 5 millions d'euros pour cofinancer les tests cliniques de ces vaccins et de traitements potentiels, effectués par l'OMS et les autorités ougandaises. "La flambée mortelle en Ouganda est très inquiétante, et l'UE soutiendra la reponse d'urgence pour la contenir et la contrôler", note la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

En octobre, l'UE avait déjà libéré 3,2 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour l'Ouganda.