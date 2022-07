L'UE durcit ses règles pour mesurer la pollution des voitures hybrides rechargeables

Selon l'ONG International Council on Clean Transportation (ICCT), les voitures hybrides rechargeables particulières émettent "en condition" réelle trois fois plus de CO2 et consomment trois fois plus de carburant qu'officiellement déclaré.

"Ce mythe de 'véhicules à faibles émissions' est révolu", a salué Anna Krajinska, fustigeant des hybrides "mal conçues, avec de petites batteries, des moteurs électriques faibles, de gros moteurs à combustion et généralement aucune capacité de charge rapide".

Les inconvénients des deux modèles

Pour nombre d'experts, l'hybride rechargeable cumule les inconvénients des moteurs thermiques (pollution de l'air) et ceux des moteurs électriques (poids et prix élevés à cause des deux motorisations).

Quand elles ne sont pas régulièrement rechargées, ces voitures souffrent d'une consommation très élevée. Mais pour certains conducteurs qui cumulent longues distances sur autoroutes et usage urbain, l'hybride rechargeable reste vu comme une option alternative au diesel, tombé en disgrâce depuis le scandale des moteurs truqués de Volkswagen.