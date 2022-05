L'UE devrait prolonger la souplesse budgétaire en 2023 à cause de la guerre

La Commission européenne devrait annoncer lundi qu'elle prolonge la suspension de ses règles de rigueur budgétaire en 2023 en raison de la guerre en Ukraine qui assombrit les perspectives économiques, selon des sources concordantes.

Le pacte de stabilité, qui limite les déficits publics à 3% et la dette à 60% du Produit intérieur brut (PIB), a été suspendu début 2020 dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19. Cela a permis aux 27 pays membres d'engager des dépenses exceptionnelles de soutien aux ménages et entreprises pour éviter un crash économique.

Le pacte devait être réactivé au 1er janvier 2023, grâce au retour d'une croissance solide, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la donne. L'Union européenne devrait se donner un an de plus et réactiver son corset budgétaire seulement en 2024.