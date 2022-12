L’UE cherche une "approche coordonnée" face à la pandémie en Chine, réunion jeudi

Après la fin soudaine ce mois-ci de la politique du "zéro Covid" en Chine, qui a entraîné dans le pays une très importante vague de contaminations, plusieurs Etats dans le monde s’inquiètent de la possibilité que se répandent depuis le pays asiatique de nouveaux variants du virus. L’Italie a d’ores et déjà décidé mercredi d’imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Une mesure déjà prise au Japon, et que les Etats-Unis ont également adoptée mercredi.

Ailleurs dans l’UE, d’autres pays sont dans l’expectative : la Belgique déconseille actuellement tous les voyages non essentiels vers la Chine et met en garde les voyageurs quant à la "hausse dramatique" des cas. En France, le président de la République Emmanuel Macron a "demandé des mesures adaptées de protection" des Français au gouvernement, qui assure "suivre très attentivement l’évolution de la situation en Chine". Paris se dit "prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence, en lien avec les partenaires européens de la France, et dans le cadre juridique qui existe aujourd’hui".