L'UE allonge la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes

A noter que pour quatre espèces, l'inscription sur la liste entrera en vigueur après une transition de deux à cinq ans. "Cela se justifie par l'utilisation des espèces pour la recherche scientifique (pour Xenopus laevis et Fundulus heteroclitus) ou pour tenir compte des investissements à long terme des pépiniéristes (pour Pistia stratiotes et Celastrus orbiculatus)."

"Pour les autres espèces, les magasins peuvent encore vendre leur stock actuel jusqu'à un an après l'inscription des espèces à la liste", indique l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Qu'est-ce qu'une espèce exotique invasive ?

Les espèces exotiques invasives sont celles capables d'établir des populations pérennes et autonomes en dehors de leur aire d'origine, à la suite d'une intervention humaine. Elles constituent une menace importante pour la biodiversité, et potentiellement les services écosystémiques (comme la production végétale, la purification de l'eau ou la pollinisation), la santé humaine et l'activité économique.