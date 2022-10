L’UE à la recherche de partenariats pour assurer sa transition climatique et numérique

La guerre en Ukraine menace la prospérité de l’Union européenne. La forte dépendance au gaz russe nous a mis en grandes difficultés. On en fait tous l’amère expérience. Alors, pour relancer l’économie, mais aussi pour assurer la transition climatique et numérique, l’Europe cherche à nouer des partenariats aux quatre coins de la planète.

Si je vous dis qu’on a tous besoin d’amis. On aimerait tous chanter comme Stephan Eicher : "Je n’ai pas d’amis comme toi"… L’Union européenne aussi voudrait entonner ce refrain qui réchauffe le cœur. D’ailleurs, à sa manière, c’est ce qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit devant un parterre de hauts diplomates européens réunis à Bruxelles cette semaine.

Son message central était le suivant : dans l’époque tourmentée qui est la nôtre, "l’Europe doit être encore plus présente sur la scène mondiale", elle doit "dialoguer avec différents partenaires". Les partenaires de toujours, qui partagent nos valeurs, comme les États-Unis. Mais aussi avec des pays de notre voisinage élargi – depuis le Royaume-Uni, en passant par le Maghreb ou le Proche-Orient. Et en définitive, ne soyons pas timorés, avec des pays du monde entier, pour autant que ces partenariats permettent de promouvoir les valeurs et les intérêts de l’Europe.