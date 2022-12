L’UCM pousse un coup de gueule envers les autorités communales liégeoises

Le commerce au centre-ville de Liège ne se porte pas bien. Les différentes crises et les actuels travaux du tram ont eu et ont encore un fort impact sur celui-ci. Avec les fêtes de fin d’année, de nombreux clients sont censés les fréquenter, mais c’est moins le cas que les autres années. Alors les commerçants se désespèrent un peu, tandis que l’Union des Classes Moyennes pousse un véritable "coup de gueule" envers les autorités communales.

" Nous, ici en Neuvice, on essaie vraiment de faire beaucoup de choses pour montrer qu’on est dynamique et on se retrouve finalement avec peu de soutien pour nos initiatives ". Ce manque de soutien est dénoncé par cette commerçante liégeoise, mais celle-ci n’est pas isolée. Le chiffre d’affaires n’est pas là et pour la secrétaire générale de l’Union des Classes moyennes de la province de Liège, Valérie Saretto, un manque de dialogue entre Ville et commerçants n’y est pas étranger : " Il y a un peu plus de monde en cette période mais le chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous. Il faut se dire qu’on est en pleine crise énergétique. Ceci dit, le problème c’est que nous n’avons pas la possibilité de travailler ensemble (avec la Ville) sur des solutions à court, moyen et long terme, alors que la ville est éventrée par des travaux (du tram) ", souligne-t-elle.

Les chiffres sont alarmants. En 2022, 123 nouveaux commerces se sont ouverts au centre-ville mais 163 ont fermé. C’est un déficit de 40 surfaces commerciales. Il était déjà de 28 unités en 2021. D’importantes locomotives sont aussi parties. Alors les commerçants trinquent. C’est aussi le constat de la chocolatière Mélanie Lemmens : " Effectivement, on est censé avoir plein de monde pour le moment mais je sens qu’il y a une baisse de fréquentation. Il n’y a pas d’initiative qui est prise par la Ville pour pouvoir faire en sorte que le chaland arrive à Liège. Il faut que la Ville de Liège se rende compte de ça aussi ", affirme-t-elle.

L’UCM en appelle donc à une reprise urgente du dialogue entre Ville, commerçants et elle-même.