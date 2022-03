L’UCLouvain lance un nouveau chantier de réparation des bétons de la dalle de Louvain-la-Neuve

Selon les études commandées par l’université, les éléments qui composent la dalle depuis les années 70 ont bien traversé le temps. Certaines réparations, parfois impressionnantes, s’imposent néanmoins pour garantir la pérennité des ouvrages.

"Il n’y a aucun risque d’effondrement, puisque la structure est encore très bonne. Mais si on n’intervient pas maintenant, les travaux seront bien plus importants et bien plus coûteux dans quelques dizaines d’années. C’est donc de la prévention."

Concrètement, la rénovation va consister en la démolition de certaines pièces en béton qui n’adhèrent plus à la structure et leur remplacement par des matériaux plus adaptés. Si nécessaire, en cas de corrosion, des armatures métalliques seront aussi remplacées.