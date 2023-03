L’UCLouvain féminise les noms de onze bâtiments, Sainte Barbe et Marie Curie seront moins seules

Mais tout cela ne s’est pas fait dans l’improvisation. Mis en place il y a plus d’un an, le groupe de travail a rédigé une charte qui balise les changements de dénominations et définit les critères pour le choix des personnalités. Une liste de noms a ensuite été établie et âprement débattue. Enfin, il a fallu recenser les bâtiments qui pourraient être nommés, ou renommés.

"C’est facile de nommer un bâtiment en construction ou un bâtiment qu’on rénove complètement et qui va changer de fonction, poursuit Anne-Catherine Simon. Mais un bâtiment qui a déjà un nom, et en particulier un nom de personne, ça peut être plus délicat de le débaptiser pour le rebaptiser. Par exemple, c’est plus facile de débaptiser les auditoires Agora que les auditoires Socrate, parce qu’il y a peut-être moins une charge historique associée au nom."