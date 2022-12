L’UCLouvain et Saint-Louis peuvent fusionner et former une seule université, c’est validé en commission du Parlement

Le texte entend à cet égard éviter les concurrences territoriales, encourager les filières d’avenir et favoriser les demandes qui répondent à des besoins sociaux et économiques, le tout dans une meilleure transparence et cohérence de l’offre globale, a défendu la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).

Son décret énonce à cet effet les critères à remplir pour qu’une nouvelle habilitation soit validée, définit la procédure d’examen de ces demandes, et règle la question des "habilitations dormantes", c’est-à-dire celles qui n’auront pas été activées après un délai de quatre ans.

Ces deux décrets devraient être définitivement validés en séance plénière du Parlement d’ici quinze jours.