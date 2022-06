L’UCI va surveiller la fraude technologique de près durant le prochain Tour de France

L’Union Cycliste Internationale a annoncé ce mercredi par un communiqué de presse sa stratégie pour lutter contre d’éventuelles fraudes technologiques sur le Tour de France qui s’élance ce vendredi du Danemark.

Il s’agira notamment de contrôler les vélos pour des systèmes de propulsion ou d’accumulation d’énergie cachées dans les tubes ou d’autres parties du cadre. Les vélos seront vérifiés à l’aide de trois outils : "des tablettes magnétiques, une cabine mobile à rayons X, et des appareils portables utilisant les technologies de rétrodiffusion et de transmission".

Tous les vélos qui vont être utilisés au départ de l’étape seront ainsi contrôlés avant chaque et certains coureurs verront également leurs machines être contrôlées une fois la ligne franchie : "le vainqueur de l’étape, les coureurs portant les maillots de leader (jaune, vert, à pois et blanc), trois ou quatre coureurs tirés au sort, les coureurs suscitant des soupçons, par exemple à la suite du contrôle réalisé avant l’étape, d’un nombre anormalement élevé de changements de vélo (dans ce cas, les vélos transportés par la voiture de l’équipe pourront également être contrôlés) ou d’autres incidents relevés par le Commissaire Vidéo UCI".

Les vélos seront marqués et les contrôles se feront quelques minutes seulement après le passage de la ligne "à l’aide de la technologie mobile à rayons X (introduite par l’UCI en 2018) soit des technologies de rétrodiffusion et de transmission, les plus récentes (2021) de l’arsenal de contrôle de la Fédération Internationale". Les vélos pourraient être démontés pour vérification en cas de doute.

Le responsable de la route et de l’innovation de l’UCI, Michael Rogers a répété que "l’UCI continue de prendre la fraude technologique très au sérieux. Les objets en notre possession permettant de combattre toute forme de fraude nous permettent de réaliser des tests rapides et efficaces. C’est essentiel pour être sûr que les compétitions cyclistes sont équitables et pour protéger l’intégrité du sport et des athlètes".

L’année dernière, 1008 vélos avaient ainsi été vérifiés et aucun cas de fraude n’avait été détecté par l’UCI.