L’UCI modifie son barème de points et fait la part belle aux Monuments et Grands Tours.

Le but de ces changements, c’est une volonté de l’UCI d’accroître l’écart entre les points marqués sur les courses les plus prestigieuses et celles des catégories inférieures. Et par la même occasion, inciter les équipes à aligner leurs meilleurs coureurs sur les courses les plus importantes.

Un autre changement aura aussi lieu, mais cette fois-ci il concerne le classement par équipes. S’il était déterminé jusque-là par le cumul des points obtenus par les dix meilleurs coureurs de chaque formation, il sera dorénavant calculé sur la base des résultats de leurs 20 meilleurs coureurs (ce qui correspond au nombre minimum de coureurs pour les UCI ProTeams).

Cette augmentation du nombre de coureurs pris en compte permet non seulement de mieux refléter la valeur sportive des équipes, mais aussi d’atténuer les conséquences pour ces dernières de l’éventuelle indisponibilité de certains de leurs meilleurs éléments (pour cause de blessure, maladie, etc.) au cours de chaque saison.

Si vous voulez retrouver l’ensemble des modifications réglementaires mentionnées ci-dessus, elles peuvent être consultées dans leur intégralité sur le site internet de l’UCI.