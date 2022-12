L'UCI a attribué ses licences, Lotto Dstny en D2, Fenix-Deceuninck 1ère équipe belge féminine en World Tour

L'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé lundi l'attribution de ses licences pour la prochaine saison. Lotto Dsnty est recalée sur base de ses résultats sportifs alors qu'Alpecin-Deceunick rejoint Intermarché-Circus-Wanty et Soudal Quick-Step dans le peloton des 18 formations du World Tour.

Les 15 autres équipes du World Tour sont AG2R Citroen Team (Fra), Astana Qazaqstan (Kaz), Bahrain Victorious (Brn), BORA-Hansgrohe (All), Cofidis (Fra), EF Education-Easypost (USA), Greenedge Cycling (Aus), Groupama-FDJ (Fra), INEOS Grenadiers (G-B), Jumbo-Visma (P-B), Movistar (Esp), Arkea-Samsic (Fra), DSM (P-B), Trek-Segafredo (USA) et UAE Team Emirates (UAE).

Lotto Dstny, donc, mais aussi Israel Premier Tech (Isr) ont été recalés. Côté belge encore, Bingoal WB et Flanders-Baloise ont une licence Pro Team, la deuxième division du peloton.

Par ailleurs, 18 équipes sont enregistrées en D2 avec quatre formations promues (Bolton Equities, Q36.5, Corratec et Tudor) et deux en moins par rapport à 2022 (B&B Hotels et Drone Hopper-Androni Giocattoli).

Côté féminin, Fenix-Deceuninck a reçu une licence pour un an dans le peloton World Tour, une première pour une équipe belge. En 2022, "14 équipes disposaient d'une licence UCI Women's WorldTour, et une dernière licence était disponible pour 2023", a expliqué l'UCI.

AG Insurance-NXTG, l'équipe où Jolien D'Hoore est directrice technique, avait postulé aussi mais n'a pas été retenue et sera une des équipes continentales.