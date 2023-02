L'UA annonce l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye

L'Union africaine (UA) va organiser une conférence de réconciliation nationale sur la Libye, en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, a déclaré dimanche à l'AFP Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA.

"Nous avons réuni les différentes parties et nous sommes en train de travailler avec eux sur la date et le lieu de la conférence nationale" qui se tiendra "sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine", présidé par le chef de l'Etat congolais Denis Sassou Nguesso, a poursuivi Moussa Faki Mahamat.

La Libye est minée par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères.