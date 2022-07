L-Tour : des visites guidées pour découvrir l’histoire de la communauté LGBTQIA + à Bruxelles

Des visites guidées alternatives continuent de se développer à Bruxelles. Plus militantes, elles nous invitent à déconstruire notre passé et à mettre en avant ceux et celles dont on parle peu dans les livres d’Histoire. On connaît déjà les balades décoloniales ou féministes, mais il existe aussi des visites centrées sur la communauté LGBTQIA+*.

Ces visites sont proposées par Marian Lens et son association L-Tour depuis 2013. Marian est une pionnière du mouvement lesbien belge. Sociologue de formation, cette sexagénaire est activiste dans les associations bruxelloises depuis la fin des années 70 et a fondé Artemys, la première librairie féministe lesbienne de Belgique – voire d’Europe – qu’elle a tenue pendant 18 ans (de 1985 à 2002).

Aujourd’hui, Marian se consacre à des conférences et surtout aux visites qui constituent pour cette militante un véritable devoir de mémoire. Pour ne pas oublier ceux et celles qui se sont battus pour ces droits fondamentaux, mais aussi pour poursuivre la lutte vers l’égalité. " L’objectif, c’est de faire comprendre tout ce qui s’est passé à Bruxelles pour la communauté LGBTQIA +. C’est aussi donner des outils pour changer notre société positivement et maintenant, tout de suite. Nous voulons que chaque personne puisse décider pour elle-même qui elle veut être dans cette société. "

*LGBTQIA+ pour Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel et + pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans les orientations sexuelles et les identités de genre citées précédemment.