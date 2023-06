L’OxyContin : comment un anti-douleur est-il devenu la première cause de mortalité accidentelle aux États-Unis ?

Le samedi 10 mars 2018, au sein du Metropolitan Museum of Art à New York, dans l’aile nord de ce musée que les New Yorkais appellent affectueusement 'le Met', une centaine de personnes se met à scander "Honte aux Sackler !". Ils jettent ensuite des flacons de pilules dans les douves entourant un temple égyptien. Les activistes affirment protester contre le mécénat d’une des plus riches familles américaines ayant fait fortune grâce à un médicament : l’OxyContin.

Si cet événement militant peut d’abord sembler anecdotique, il fait la une de nombreux médias dans les jours qui suivent. Il faut dire qu’une des participantes à cette manifestation n’est autre que la célèbre photographe Nan Goldin. Son implication permet d’attirer l’attention de la presse et du grand public, sur une crise sanitaire qui décime les États-Unis. Cette crise sanitaire, c’est celle des opiacés, qui tue chaque jour 175 personnes. Le 10 mars 2018, les activistes pointent directement du doigt celles et ceux qu’ils estiment être les responsables de cette crise : la famille Sackler, l’une des plus puissantes du pays.

Commercialisé fin des années 1990 par Purdue Pharma, l’OxyContin est un analgésique. Ce puissant antidouleur est un dérivé synthétique des opioïdes. Mais il a posé un gros problème il y a quelques années : 2,5 millions d’Américains sont devenus dépendants à ce produit stupéfiant, et ses effets se sont révélés dévastateurs. En 15 ans, le nombre d’overdoses mortelles aux opiacés a triplé, soit 500.000 décès, devenant la première cause de mortalité accidentelle aux États-Unis.

Comment cette drogue s’est-elle infiltrée dans toutes les armoires à pharmacie aux États-Unis ? Comment son usage a-t-il pu être si banalisé et comment un simple antidouleur a rendu toute l’Amérique accro ? Qui sont les Sackler et quel est leur lien avec le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle aux États-Unis ? Ce podcast de L'Heure H se penche sur ce drame qui décime les États-Unis.