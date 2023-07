L’ovni Victor Wembanyama tire déjà un trait sur son été : quel bilan pour ses premiers pas sur le sol américain ?

Prêt pour la saison, Wembanyama le sera sans doute plus que probablement, connaissant son éthique de travail et surtout celle, qu’il ne faut plus démontrer, de son nouveau cocon, les San Antonio Spurs.

Sauf qu’avant de démarrer la saison, le Français avait un dernier travail à réaliser. Disputer un 2e et dernier match de Summer League et prouver, à ses détracteurs déjà nombreux, que son 1er match loupé serait sans lendemain.

Avec le recul, force est de constater qu’il a tenu parole, le gamin. Malgré un début de match timide et quelques doutes qui se sont, sans doute, infiltrés dans son esprit. A partir du 2e quart face à Portland, Wembanyama a pris le match à son compte et fait ce qu’il sait faire de mieux : dominer, martyriser et faire étalage de toute sa panoplie offensive.

À l’arrivée, et malgré la défaite, la ligne de stats est somptueuse et efface (déjà quasiment) le naufrage du premier match : 27 points (à 9/14), 12 rebonds et 3 contres au compteur.

En l’espace d’un match, Wembanyama a prouvé que cette hype qui l’entoure n’était pas usurpée. Il est un ovni : beaucoup trop agile pour sa taille, beaucoup trop intelligent dans le jeu pour son âge, beaucoup trop mature hors des parquets pour ses 19 ans.

Dans la foulée de ce 2e match, il confie vouloir s’arrêter là. On ne le verra donc plus en Summer League cet été. Choix justifié par la (très) longue saison en France et validée par le staff des Spurs.