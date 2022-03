L'Ouzbékistan est le premier pays d'Asie centrale à soutenir la "souveraineté" ukrainienne

"L'Ouzbékistan soutient l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères ouzbèke, Abdulaziz Komilov, devant le Sénat national. Il est le premier représentant d'une république d'Asie centrale, historiquement liée à la Russie, à sortir de sa réserve au sujet du conflit russo-ukrainien.

Le ministre a également exhorté à la "cessation immédiate des actions militaires et de la violence en Ukraine", comme on peut le lire dans un tweet publié sur le compte officiel de l'ambassade d'Ouzbékistan aux États-Unis et au Canada.

Il a en outre fait savoir que son pays ne reconnaîtrait pas les républiques autoproclamées de Donestk et Lougansk, situées dans les territoires sécessionnistes de l'est ukrainien. "Nous continuerons à fournir de l'aide humanitaire à l'Ukraine", a ajouté Abdulaziz Komilov.

L'Ouzbékistan, ex-pays de l'Union soviétique, est le premier État d'Asie centrale à sortir de sa réserve, malgré d'importants liens économiques avec la Russie.