L’Ouvre-boîtes, l’épicerie aux rayons solidaire à Nivelles

"C’est la seule porte ouverte. Elle est juste mise contre pour le froid mais quand on tire dessus elle est ouverte, et ça, ça donne de la force. Et finalement l’impossible devient possible." Apporter une aide aux plus précarisés, c’est le combat de l’asbl Ouvre-boîtes à Nivelles, soutenue par Viva for Life, qui propose un soutien à la fois matériel et moral à ceux qui en ont le plus besoin.

C’est le cas de Nathalie, dont les mots ont ouvert cet article. Mère de quatre enfants, pour les nourrir, elle se rend à l’épicerie sociale tenue par l’Ouvre-boîtes. Ici, elle peut trouver des produits de première nécessité, des légumes, des céréales, du savon,… tous sont soit gratuits, soit à prix réduits. Ces biens, ils proviennent notamment des invendus des supermarchés de la région, avec lesquels l’asbl a un accord. Les marchandises abîmées ou qui arrivent à péremption sont récupérées et congelées par l’Ouvre-boîtes. Elles ne passeront pas plus de trois mois au congélateur avant d’être progressivement sorties pour achalander les étagères de l’épicerie. Un service qui est une véritable bulle d’oxygène pour les familles les plus précarisées de la région, mais qui souffre aussi depuis quelques années de la diminution des stocks d’invendus dans les supermarchés.

L’épicerie sociale n’est pas la seule corde à l’arc de l’asbl Ouvre-boîtes. Celle-ci accompagne également les personnes dans d’autres domaines : administratif, thérapeutique, insertion professionnelle, scolaire, familial, moral,… Exemple parmi d’autres, l’asbl met à disposition un coin convivial, un local ouvert à tous, où boire un café, discuter, trouver de l’aide.

Grâce à vos dons à Viva for Life

En pratique, vos dons permettent de soutenir les activités de l’asbl lui permettant d’aider plus de personnes, d’investir dans du matériel de première nécessité et dans un véhicule pour le transport de marchandises… Par vos dons, vous aidez des familles en difficulté à sortir la tête de l’eau et à porter un regard sur leur avenir.

Il s’agit de l’un des 166 projets financés grâce à vous et à vos dons pour Viva for Life en 2021.

Tout au long de l’année, Viva for Life met en lumière, sur le web et les réseaux sociaux, le travail des associations soutenues par vos dons.