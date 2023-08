L’ouverture du festival de Ronquières reportée d’une heure ce samedi pour sécuriser le site et éviter les embarras de circulation

Le festival de Ronquières ouvrira ses portes une heure plus tard ce samedi, soit à 13 heures. L’objectif est de permettre une meilleure sécurisation du site et d’éviter les embarras de circulations.

Hier, premier jour de cette édition 2023 du Ronquières festival, de nombreux festivaliers ont été bloqués dans des bouchons à l’entrée du site.

Cette décision a été communiquée par Maxime Daye, Président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et Bourgmestre de la Ville de Braine-le-Comte où se tient le festival. Des navettes supplémentaires et un parking de délestage ont été mis en place pour améliorer l’accès et la mobilité autour du site.

Voici les détails pratiques annoncés :

Les navettes de retour vers la gare de Braine-le-Comte sont renforcées et la zone d’attente améliorée.

Un parking de délestage de 1000 places encourageant le covoiturage est créé rue Jules Bordet à Seneffe. Toutes les voitures qui en sortiront avec au moins 4 personnes à bord recevront une carte boissons de 25€.

À votre arrivée, suivez les stewards, soyez compréhensifs au vu des conditions climatiques qui ralentissent les accès et utilisez les alternatives collectives.

Plus d’informations à suivre.