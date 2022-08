L’ouragan Remco Evenepoel a tout emporté

Sous le brouillard de plus en plus épais, rendant le finish encore plus dantesque, le mano à mano se poursuit. Mètre après mètre. Mais Vine tient bon, malgré une dernière accélération d’Evenepoel.

Au bout du suspense, l’Australien dompte le sommet du Pico Jano d’une main de maître. 15 secondes plus tard, Evenepoel franchit la ligne à son tour. Fermé quelques minutes plus tôt, le visage est désormais grognon. Il s’en veut sans doute d’avoir raté la victoire d’étape de si peu. Ambition dévorante d’un éternel perfectionniste.

Mais le sourire, Remco le retrouve finalement quelques minutes plus tard. Quand, il constate qu’il a flanqué une minute dans la musette de ses adversaires médusés. Quand il voit que Roglic, Yates et consorts ne franchissent la ligne qu’1m22 après lui. Et quand il s’aperçoit que le maillot rouge Rudy Molard, lessivé par les efforts fournis, boucle l’étape avec 5'06" de retard et lui offre la tunique de leader.

A 22 ans, la tornade Evenepoel s’installe donc pour la 1e fois au sommet d’un Grand Tour. A l’interview c’est l’euphorie qui prédomine évidemment : "C’est un rêve qui devient réalité. Merci à l’équipe qui a fait un super boulot. On a tellement travaillé pour en arriver là. C’est très grand ce qu’on a fait aujourd’hui, c’est l’une des plus belles choses que j’ai faite sur un vélo !" analyse-t-il, un énorme sourire aux lèvres.

Alors que les plus grandes victoires lui étaient promises depuis des années, Remco signe donc un nouvel exploit. Déjà celui d’une maturité acquise au fil des (rares) échecs ? L’avenir le dira. Reste désormais à tenir le rythme. La Vuelta est encore longue. Et l’exploit du Pico Jano sera encore plus beau… s’il n’est pas sans lendemain.