Son passé de militaire le rattrape vite. Le cinéma s’intéresse à son vécu et on lui propose son premier rôle en 1956 dans le film "Commando en Corée" ! De petits rôles en petits films, Michael Caine apprend le métier sur le tas. Pour la consécration, il doit quand même attendre 1964 avec "Zoulou". L’année suivante, "Ipcress, danger immédiat", soit le premier épisode de la saga Harry Palmer, fait de lui une star internationale. Palmer c’est l’anti-James Bond. Par contre ses histoires sont tout aussi excitantes que dangereuses et sexy. Alliant dérision, cynisme et séduction, il gagne le cœur des jeunes filles de l’époque avec son rôle du dragueur "Alfie" (et une première nomination aux Oscars).