L’ouragan Lidia, de catégorie 3, se rapproche des côtes du Mexique

L’ouragan Lidia sur l’Océan pacifique, qui vient d’être classé en catégorie 3 sur les 5 que compte l’échelle de Saffir-Simpson, continue mardi de se renforcer à l’approche des côtes du centre ouest du Mexique et doit toucher terre dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Centre national des ouragans (NHC) basé aux États-Unis a indiqué dans son dernier bulletin que Lidia se trouvait à 260 km au sud-ouest de la cité balnéaire de Puerto Vallarta, dans l’État de Jalisco, et se déplaçait avec des vents soutenus de 185 km/h. Des "vents dangereux" et des "pluies diluviennes devraient commencer" à tomber mardi après-midi. Les organismes de protection civile sont "en état d’alerte" et "environ six mille éléments des forces armées" ont été déployés en prévention, a annoncé le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. Selon le Service météorologique mexicain, les zones les plus affectées devraient s’étendre des États de Colima (ouest) à celui de Nayarit (nord-ouest), où 150 à 250 mm de pluie sont attendus. La population de ces trois États a été invitée à prendre des précautions, à se réfugier dans des abris temporaires et s’éloigner des côtes. Les plages de Puerto Vallarta étaient cependant encore bondées de touristes en fin de matinée, même si le ciel commençait à se couvrir, a constaté l’AFP. Lundi, une tempête tropicale, baptisée Max, a touché l’État de Guerrero (sud), causant la mort de deux personnes, a-t-on appris mardi auprès des autorités régionales. Son passage a provoqué des crues et un éleveur s’est noyé "en essayant de sauver son bétail" et une autre personne est décédée dans son véhicule. Selon des images de l’AFP des personnes ont dû se réfugier sur les toits de leurs maisons cernées par les eaux.