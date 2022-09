L'ouragan Fiona se renforce et passe en catégorie 3

L'ouragan Fiona s'est renforcé dans la nuit de lundi à mardi et est passé en catégorie 3 (sur l'échelle de Saffir-Simpson allant jusqu'à 5), indique le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami. Après avoir frappé lundi la République dominicaine et causé des inondations et des dégâts catastrophiques à Porto Rico, Fiona se dirige à présent vers les îles Turques-et-Caïques.

À Porto Rico, où l'ouragan était d'abord passé dimanche, "les dégâts sur l'infrastructure (...) et les maisons ont été catastrophiques", a dit le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, lors d'une conférence de presse. Fiona a causé la mort d'au moins une personne, provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et emporté un pont dans la ville d'Utuado.