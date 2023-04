L'Ouest américain profite d'une saison de ski exceptionnelle

Mais cette année, l'ambition des skieurs est encore plus affûtée. "Je vous parie que nous pourrions atteindre le mois de juillet", rêve Ian Burkle, 52 ans, sur ses spatules. "Nous visons toujours le 4 juillet. Si vous pouvez skier ici le 4 juillet, c'est toujours formidable. Cela fait quelques années que ce n'est plus le cas."

"A-Basin" est loin d'être le seul endroit à profiter d'une saison exceptionnelle. Outre le Colorado, la Californie et l'Utah ont également enregistré d'extraordinaires chutes de neige. La station de Mammoth Mountain, en Californie, a ainsi connu l'hiver le plus neigeux jamais mesuré avec près de 18 mètres de poudreuse. "Le printemps sera légendaire ici et nous serons ouverts tous les jours au moins jusqu'en juillet", a écrit le domaine sur Instagram.

L'Utah a, lui, battu son record d'enneigement à l'échelle de tout l'Etat le 24 mars, selon une agence du gouvernement fédéral. Plusieurs stations de ski de la région prévoient également de prolonger la saison. Celle de Little Cottonwood Canyon a même dû fermer ses portes pendant une journée en raison d'un risque d'avalanche provoqué par l'excès de neige.