L’Ouest américain continue de suffoquer, la Californie menacée par des coupures de courant

Frappé depuis plus de 20 ans par la sécheresse, l’Ouest américain est particulièrement vulnérable aux incendies, qui s’intensifient ces dernières années.

Le réchauffement climatique accentue également les phénomènes extrêmes selon les scientifiques : les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses, et les tempêtes sont plus violentes et plus imprévisibles, avec des pluies parfois torrentielles.