"L’Oubliée d’Amboise" : un téléfilm inédit mêlant mystère, meurtre et Léonard de Vinci !

1. C’était un procrastinateur chronique.

Il a passé 15 ans sur un projet de statue équestre qui n’a jamais vu le jour. Il passait énormément de temps à imaginer, écrire et dessiner mais aussi à tester de nouvelles techniques.

2. Léonard de Vinci était végé.

Dans une lettre à Andréa Corsali, le peintre explique qu’il adopte le même régime que la population hindoue. Il paraîtrait même que celui-ci achetait des oiseaux en cage pour leur rendre leur liberté.

3. Il était gaucher et pratiquait l’écriture spéculaire.

Ce n’est pas toujours très pratique de peindre ou d’écrire avec la main gauche. C’était pourtant le cas de Léonard de Vinci. Il s’est alors habitué à utiliser l’écriture spéculaire ou l’écriture miroir. Cette technique nécessite un miroir pour décoder le texte.

4. Quoi de plus normal pour un Italien que d’aimer les pâtes ?

En plus de manger des légumes et des potages, le peintre raffolait des pâtes. Dans son recueil de dessins et de notes, Codex Atlanticus, l’artiste avait déjà inventé une machine pour créer des " ficelles mangeables ".

5. Un projet de médecine qui ne verra jamais le jour.

Léonard était un grand féru de médecine et il était particulièrement intéressé par l’anatomie humaine. A partir de 1487, il réalise plusieurs dissections et veut écrire un traité d’anatomie. Ce fut le premier à identifier les 4 cavités du cœur et il a également dessiné le fœtus dans l’utérus d’une femme.

6. Une Joconde qui vous suit du regard.

Si vous vous êtes déjà promené au musée du Louvre à Paris, vous avez sûrement déjà remarqué que la " Joconde " vous suivait du regard… C’est notamment dû à la technique du " sfumato : technique liée aux jeux d’ombre et de lumière qui déterminent la perspective et la profondeur, créant ainsi une illusion d’optique ", explique le magazine Géo.

7. L’œuvre la plus vendue au monde.

En 2017, la peinture intitulée Salvator Moundi a été vendue pour 409 millions d’euros. Elle rejoint le top trois des peintures les plus chères vendues au monde. En première position, on trouve une peinture de Paul Gaugin – " Quand te marieras-tu ? ", vendue pour 273 milliards d’euros. En deuxième position, c’est la peinture de Léonard de Vinci – " Salvator Moundi " et en troisième position, il y a " Interchange " de Willem de Kooning, vendue 273 millions d’euros.

8. Léonard de Vinci, précurseur de la loi du frottement.

Contrairement à ce qu’on a pu penser pendant longtemps, ce n’est pas Guillaume Amanton qui a découvert la loi de la tribologie (la science qui étudie les frottements de la matière), mais bel et bien notre cher de Vinci. Notre avant-gardiste a découvert cette loi 200 ans avant Guillaume Amanton. Dans son fameux livre du Codex Atlanticus, on peut voir qu’il avait déjà appliqué cette loi pour la création d’autres machines.