L’otorragie : que faire quand notre oreille saigne ?

Dans 90% des cas, l'otorragie est due à un traumatisme du conduit auditif externe ; le tuyau qui va du pavillon de l’oreille au tympan. "Et dans la grande majorité des cas, ce traumatisme est dû à une plaie bénigne engendrée par un nettoyage trop profond de l'oreille à l'aide d'un coton-tige par exemple. La peau de l’intérieur du conduit est très fragile et parfois, on a tendance à y aller un peu trop fort", explique le Dr Charlotte.