L’otite : une maladie qui touche autant les adultes que les enfants

Traiter une otite

Pour traiter une otite, il faut s'attaquer à la cause. S'il s'agit d'une infection bactérienne, des antibiotiques seront prescrits pour en venir à bout. Si c'est dû à un champignon, c'est un anti mycotique qui pourra aider. Si l'otite est due à un accident de décompression - via de la plongée sous-marine par exemple - ce sera traité en caisson hyperbare pour évacuer les bulles d'azotes qui n'arrivent pas à s’évacuer via le filtre pulmonaire et qui peuvent se " coincer " dans différentes parties du corps.

Enfin, dans les cas les plus extrêmes, il sera nécessaire d'avoir recours à la chirurgie via une tympanoplastie - acte de chirurgie pour réparer une perforation du tympan ou bien soigner des lésions - notamment dans le cas d'une otite moyenne chronique cholestéatomateuse, une affection de l'oreille moyenne.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.