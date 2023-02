L’Otan s’engage dans "le plus important projet spatial de son histoire"

Seize pays de l’Otan – dont la Belgique – ainsi que la Finlande et la Suède, candidates à l’adhésion, ont lancé mercredi une nouvelle initiative qui "transformera la manière dont l’Otan collecte et utilise les données spatiales", a annoncé l’Alliance atlantique.

Cette initiative, baptisée "Alliance Persistent Surveillance from Space" (APSS), vise aussi à améliorer les capacités de l’Otan en termes de renseignement et de surveillance et à apporter un soutien essentiel aux missions militaires de l’Organisation, qui assure qu’il s’agit de son plus important projet spatial de son histoire.

Elle consistera en la mise en place d’une constellation virtuelle – "Aquila" – de moyens spatiaux nationaux et commerciaux, tels que des satellites, tirant parti des dernières avancées de la technologie spatiale commerciale.