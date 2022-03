L’OTAN n’a pas fourni des ordinateurs à un groupe d’extrême droite ukrainien

Essayiste et conférencier français, Idriss Aberkane rassemble 188.000 abonnés sur Twitter, et plus de 500.000 sur Youtube. L’homme qui affiche ouvertement ses trois doctorats est "devenu l’un des porte-voix en vogue des antivax et plus généralement, un relais des thèses complotistes en lien avec le Covid-19", selon nos confrères de L’Express qui ont enquêté sur sa personnalité et ses publications sur les différents réseaux sociaux.

Médiatisé pour ses conférences autour du développement personnel, Idriss Aberkane est régulièrement épinglé par de nombreux observateurs pour les fausses informations qu’il propage sur ses réseaux (ici, ici, ou là). Globalement, ces différentes publications à son sujet se rejoignent pour indiquer qu’Idriss Aberkane se "distingue par la propagation de fausses informations".