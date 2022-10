L'ortie : une plante aux nombreux bienfaits pour la santé

Ne vous êtes-vous pas déjà piqué à une ortie ? Cette plante urticante que l’on trouve partout est souvent considérée comme une mauvaise herbe. Pourtant, elle comporte de nombreux bienfaits pour la santé. Le point avec Ellen Desmecht, de l'herboristerie Desmecht à Bruxelles.

L’ortie est une plante médicinale par excellence et ce, malgré sa mauvaise réputation en raison de son pouvoir urticant. Il faut le dire, se frotter à une ortie n'a rien d'agréable... Et pourtant, nombreux sont ses bienfaits comme nous l'explique Ellen Desmecht, herboriste.

Les feuilles d'ortie pour nettoyer l'organisme

Toutes les parties de la plante sont utilisées en herboristerie et notamment l'herbe/les feuilles d'ortie pour notamment procéder à un nettoyage de l'organisme. L'ortie a un effet diurétique et va stimuler nos reins, filtrer le sang et éliminer les déchets accumulés dans notre corps. Une bonne tisane d'ortie est donc également excellente contre l'acné.

Mais cette plante n'est pas seulement bioéthique, elle contient aussi du fer, du calcium ou encore du potassium, elle est riche en acides aminés et possède de la silice ; c'est donc une des herbes qui a un rôle des plus minéralisant. Profitez de ses bénéfices via une tisane ou encore mieux - et c'est de saison - une soupe d'ortie pour en tirer tous les bienfaits ; vitamines et minéraux.