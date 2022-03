L'ortie, une alliée beauté à ne pas négliger.

Naturellement riche en vitamines A, B, et C et en minéraux, l'ortie est une alliée de choix pour la peau, et plus spécifiquement pour les peaux "à problèmes".

La poudre d'ortie piquante est l'ingrédient le plus apprécié par les acteurs de la cosmétiques.

Elle entre dans la composition d'une foule de produits, du masque à la lotion en passant par le vinaigre, mais les peux à imperfections apprécieront également les compléments alimentaires type gummies et les tisanes, qui exploitent le plus souvent les feuilles de la plante.

Si l'on s'intéresse aux vertus de l'ortie, et davantage encore de l'ortie piquante, on s'aperçoit qu'elle est particulièrement appréciée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Elle est bel et bien efficace pour éliminer les toxines, lutter contre les désagréments induits par la pollution (peaux ternes et fatiguées) et pour aider à combattre les imperfections. Plus étonnant encore, l'ortie permet d'apaiser les peaux irritées ou sujettes aux démangeaisons. Incroyable mais vrai !