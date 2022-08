L’Ortie-Culture, une pépinière qui ne propose que des plantes comestibles

L’Ortie-Culture est une pépinière de plantes herbacées, sortie de terre en 1989, à Stave près de Mettet dans la vallée de la Molignée. Les espaces de culture, le verger, le jardin, le potager et les serres ont émergé en douceur, sans volonté de faire trembler les bâtisses de caractère, les terres et les arbres qui y étaient déjà installés.

Après avoir exploré pendant une vingtaine d’années la culture et la multiplication de différentes espèces vivaces ou annuelles (maraîchage, plantes ornementales, graminées, etc.), l’Ortie-Culture est aujourd’hui, et depuis 2015, une pépinière comestible.

Tout ce qui se voit se mange !