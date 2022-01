L’orthographe et l’usage de la grammaire

L'orthographe remporte la palme de vos insatisfactions. Chaque année, les signalements, interpellations et plaintes concernant le bon usage de la langue française, les fautes d’orthographe et de grammaire se situent dans le top 3 des réactions des publics.

En 2020, notre service de médiation a enregistré 261 plaintes concernant l’orthographe et l’usage de la langue. Elles sont au nombre de 222 en 2021 (voir bilan de la médiation). Deux chiffres qui illustrent une diminution. C'est une tendance, au fil des années, qui semble se confirmer même si le nombre des réactions concernant l'orthographe reste encore plus élevé que le reste des sujets qui vous incitent à contacter la RTBF.

Comment est-ce possible que des fautes soient présentes chaque jour sur les médias du service public ? Que fait donc la RTBF pour améliorer l’orthographe et la grammaire sur ses médias ?

Pour la publication web, la RTBF s’appuie sur des outils de correction orthographique. Au vu de la masse de contenus qui sont rédigés et publiés chaque jour (plus de 1000 articles pour la rédaction info par exemple), ces outils sont bien utiles. La relecture par les collègues est loin d’être systématique.

Un correcteur est en fonction au journal télévisé. Il se charge de vérifier les titres, sous-titres et traductions avant la mise à l’antenne. Les erreurs, fautes de frappe ou coquilles sont plus souvent le résultat de la précipitation du direct que d’une erreur d’attention ou d’une incompétence. Le journal télévisé est un exercice à flux tendu. Vous l’ignorez peut-être mais certains sujets du JT ne sont pas encore finalisés au moment du lancement du journal. Les journalistes et les équipes en régie doivent parfois réagir très vite, en à peine quelques secondes, assurer le direct. Cela laisse moins, voire pas du tout, de temps à la vérification.

La RTBF améliore ses outils de correction automatique, met en place de la formation continue pour ses collaborateurs, l’usage de la langue fait partie des formations des collaborateurs.

L’objectif est surtout de réduire les erreurs grossières car il y aura toujours des fautes d’inattention ou des coquilles.

Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre, vous pouvez en tous cas nous aider à améliorer l’orthographe sur nos médias. Si vous repérez une faute, une coquille, une erreur, mentionnez-le nous via ce formulaire. Nous la corrigerons. Merci !