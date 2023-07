L’orme anglais, un arbre à faire renaître dans les jardins et les parcs

Et plus particulièrement un orme d’Angleterre au feuillage tacheté de crème, l’Ulmus procera ‘Argenteovariegata’. Sa caractéristique est d'avoir, aussi grand soit-il, une petite feuille dentelée en périphérie et irrégulièrement maculée de taches ou même de stries de couleur crème. Très facile de culture, il se plaît dans n'importe quelle terre de jardin pourvu qu'il soit au soleil. Il supporte l'absence d'arrosage et la sécheresse.