L’origine du Temps : la dernière théorie de Stephen Hawking, avec son collaborateur belge Thomas Hertog

Thomas Hertog est cosmologiste et Professeur de physique théorique à la KU Leuven. Il raconte dans l’émission comment il fut d’abord le doctorant, puis l’ami et le collaborateur de Stephen Hawking pendant 20 ans. " Ce fut vraiment une vie commune, sans aucune séparation entre la vie privée et professionnelle". Une proximité qui a permis l’aboutissement de leurs travaux. " C’est cette sorte d’intimité dans la recherche et dans la relation professionnelle qui fait qu’on pense si librement. Nous étions confrontés à des problèmes fondamentaux dans la cosmologie. Et pour résoudre ces problèmes, il faut repenser les fondements, donc il faut une sorte de relation très proche avec votre collaborateur dans la physique théorique. Et ça se développe petit à petit. "

Thomas Hertog s’est formé à la physique à la KU Leuven puis a effectué un second master, en Mathématiques Tripos Part III à l’Université de Cambridge. C’est à la fin de ce master qu’il a eu l’occasion de rencontrer Stephen Hawking. " Hawking était le premier scientifique je rencontrais qui se laissait vraiment guider par les grandes questions que l’on se pose tous. Il ne voulait pas faire de la philosophie, il l’a dit clairement à plusieurs occasions. Mais en fait, il faisait de la philosophie en faisant de la physique quantique. " Thomas est devenu son doctorat et a rédigé sa thèse sur l’origine de l’expansion cosmique. Il a ensuite poursuivi sa collaboration avec Stephen Hawking sur l’inflation cosmique, une branche de la théorie du Big Bang. " Avec Hawking, j’ai dû penser " out of the box " dans la physique théorique. "