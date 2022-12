L’origine du solstice d’hiver et du sapin de Noël, racontée par un conte Cherokee

C’est que les grands vents, exilés dans les montages du Nord s’ennuient, et ils comptent bien s’inviter à la fête de la Terre. Mais les enfants de la Terre, les animaux et les plantes, habitués à la protection chaleureuse des rayons du Soleil ne supportent pas ce froid soudain et glacial.

Le Soleil, en père de famille responsable, s’en va négocier avec les grands vents pour qu’ils chassent les nuages qu’ils ont apportés. Mais les vents ne comptent pas se laisser démonter si facilement. Ils proposent au Soleil un marché : si les enfants de la Terre et du Soleil, arrivent à veiller pendant cinq jours et cinq nuits, sans fermer les yeux, ils quitteront la Terre pour toujours et ne viendront plus jamais obscurcir le ciel. Mais si seuls quelques-uns des enfants seulement arrivent à veiller pendant cette période, les vents promettent de se retirer mais pour un moment seulement, pour mieux revenir régulièrement.

Ainsi, les animaux et les plantes avertis de ce pari se préparèrent à veiller pendant cinq jours et cinq nuits. Mais, malgré la plus grande volonté du monde, nombre d’entre eux ne résistèrent pas longtemps à l’appel du sommeil. C’est ainsi qu’à l’aube du sixième jour, les grands vents chassèrent les nuages pour laisser au Soleil le loisir de faire rayonner sa lumière sur la terre.