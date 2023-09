"L’origine du monde": une comédie grinçante avec Laurent Lafitte et Karin Viard en tête d’affiche

Ce lundi dans votre Séance VIP, La Une vous invite à découvrir "L’origine du monde", une comédie sur fond de crise existentielle de et avec Laurent Lafitte, dont il s’agit du premier long-métrage en tant que réalisateur.

Adapté d’une pièce de théâtre nommée en référence à la célèbre toile de Gustave Courbet, "L’origine du monde" nous plonge dans le quotidien de Jean-Louis Bordier, un quadragénaire menant une vie ordinaire, jusqu’au jour où il réalise que son cœur ne bat plus. Un phénomène d’autant plus étonnant qu’il continue de marcher, de parler, et qu’il se sent parfaitement bien. Afin de comprendre ce qui lui arrive, sa femme, Valérie, lui recommande de consulter Margaux, une coach de vie connectée aux forces occultes …